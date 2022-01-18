У Миколаєві 18 січня приблизно о 16:30 на електронну пошту Нацполіції у Миколаївській області надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Тетяна Петрова.

Зі слів речниці, станом на 18:00 триває перевірка приміщень навчальних закладів та прилеглі до них території. На місці працюють профільні служби.

Новина оновлюється.

Що відомо

18 січня о 16:36 на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі міської ради. Вибухівку в адмінбудівлі не виявили.

надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі міської ради. Вибухівку в адмінбудівлі не виявили. У Миколаєві 17 січня на електронні пошти Нацполіції та Служби безпеки України у Миколаївській області надійшов лист з інформацію про мінування супермаркету на вулиці 3-й Слобідській. Після перевірки будівлі вибухівку не знайшли.

17 січня близько 8:00 на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. Перевірку будівель та території шкіл завершили о 15:00. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про мінування школи №46. 14 січня ― шкіл №19, №20, №46, №56.

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.