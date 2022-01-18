На Миколаївщині потяг зіткнувся з вантажівкою

18 січня о 9:36 на залізничному перегоні "Колосівка – Первенець" сталася дорожньо-транспортна пригода ― поїзд "Маріуполь ― Одеса" зіткнувся з вантажівкою MAN.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця регіональної філії "Одеської залізниці" Лариса Слободська.

За словами Лариси Слободської, водій вантажівки знехтував правилами дорожнього руху та виїхав на переїзд попри робочі попереджувальні сигнали.

"Машиніст поїзда, побачивши транспортний засіб, при швидкості 45 кілометрів за годину застосував екстрене гальмування. Внаслідок зіткнення в тепловозі пошкоджений наметник, труби подачі піску, сходинки та поручні переднього майданчика", ― розповіла Лариса Слободська.

Через ДТП травмувався водій вантажівки. Його з черепно-мозковою травмою та забоями грудної клітини доставили до Веселинівської районної лікарні.

"Життю чоловіка нічого не загрожує. Йому надали невідкладну медичну допомогу. Чоловіка транспортують до Миколаєва, у відділення нейрохірургії ― у тім’яній області спостерігається підвищення тиску, що може спричинити набряк мозку", ― розповів головний лікар медзакладу Олександр Приходько.

О 14:10, за словами Лариси Слободської, рух залізничним перегоном відновили.

Що відомо

Через дорожньо-транспортну пригоду потяг № 141 "Маріуполь ― Одеса" затримався на 4 години 23 хвилини.

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