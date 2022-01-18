У Миколаєві продовжують розшукувати зниклого студента

Миколаївське районне управління поліції продовжує розшук студента одного з вищих навчальних закладів міста ― Дмитра Шаламая. Юнак зник 8 червня 2021 року, коли вийшов з гуртожитку по вулиці Крилова для складання іспитів, але в університеті так і не з’явився.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції у Миколаївській області Тетяна Петрова.

На зріст хлопець приблизно 180 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, коротке, очі ― карі. На момент зникнення був одягнутий у джинси синього кольору, футболку та кофту з капюшоном чорного кольору, білі кросівки. При собі мав чорний рюкзак і сумку.

Серед особливих прикмет ― родимка на шиї з лівого боку.

Станом на 18 січня 2022 року місце перебування Дмитра Шаламая невідоме.

Людей, котрі володіють будь-якою інформацією щодо юнака, поліція просить звертатися за телефонами 063-535-43-70, 063-307-02-94, 093-429-58-72, 102, або за адресою районного управління поліції ― Миколаїв, вулиця Біла, 44.

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