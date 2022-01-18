Бустерну дозу проти COVID-19 станом на 17 січня отримали 1912 жителів Миколаєва. Роблять її не менше ніж через шість місяців після повної вакцинації від коронавірусу.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

За слова посадовиці, бустерні дози щеплення від коронавірусної хвороби у Миколаєві почали робити наприкінці грудня 2021 року, а з шостого січня 2022 року третю дозу вакцини можуть отримати всі, кому виповнилось вісімнадцять років.

Як розповіла головна лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №3 Вікторія Заміхановська, рекомендовані вакцини для бустерної дози – Pfizer та Moderna.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Головна лікарка ЦПМСД Вікторія Заміхановська

"Загалом до 80 щеплень на день роблять у нашому центрі. 50 відсотків — це бустерна доза. Коли більше, коли - менше. Народ ще не запустився до бустерної дози, але приходять", — сказала Вікторія Заміхановська.

До центру вакцинації прийшов Дмитро Нетовканий. Чоловік восени 2021 року перехворів на коронавірус. Говорить, що хворобу переніс у легкій формі. Пов’язує це з попередніми щепленнями. Перед ревакцинацією відвідав сімейного лікаря.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Дмитро Невтовканий прийшов зробити бустерну дозу

"Вчора був на прийомі у сімейного лікаря, запитав: чи є така можливість, бо у новинах прочитав, що є третя бустерна вакцина. Вона сказала: "Так. Приходь і роби", — розповів Дмитро Нетовканий.

Дія сертифікату про вакцинацію від COVID-19 після третього щеплення продовжується на 270 днів.

Що відомо

4 січня дозволили робити бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну дозу щеплення від COVID-19 через медичну електронну систему Helsi.me. Запис доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло шість місяців. А також для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.