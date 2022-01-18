В Україні 19 січня відзначається свято Водохреще. У цей день одна з традицій - пірнання в ополонки.

Про те, як безпечно занурюватися у крижану воду та кому це може зашкодити, розповіла сімейна лікарка Руслана Омелянчук.

Правила безпечного купання в ополонці актуальні як для новачків, так і для тих, хто занурюється щороку. Зокрема, Руслана Омелянчук каже, що перед пірнанням варто проконсультуватись зі своїм сімейним лікарем.

"Ви можете вважати себе абсолютно здоровою людиною, але організм може приховувати в собі протипоказання, про які ви, можливо, навіть не здогадуєтесь. Якщо у вас підвищений тиск або цукровий діабет, проблеми з серцем, на жаль, вам не варто долучатися до традиції занурення у крижану воду", — розказала Руслана Омелянчук.

Привчати своє тіло до холоду, за словами Руслани Омелянчук, варто заздалегідь перед 19 січням.

"Рекомендую занурюватися тільки загартованим людям, які почали задовго підготовку до Водохреща. Але якщо все ж таки ви вирішили долучитися до святкових дійств, мінімум за два дні почніть обливатися холодною водою та приймати контрастний душ", — розказала Руслана Омелянчук.

За словами Руслани Омелянчук, перед зануренням у крижану воду обов’язково потрібно розігріти тіло.

"Тут охочим зануритись може стати у пригоді класичні вправи — присідання, стрибки, біг. Ваше тіло очікує стрес, а розігрівання може пом’якшити ситуацію для вашого організму", — розказала Руслана Омелянчук.

Категорично не варто вживати перед пірнанням алкоголь. За словами лікарки, це може призвести до неприємних наслідків, як, наприклад, розриву кровоносних судин.

За словами Руслани Омелянчук, у воду потрібно заходити плавно та не поспішаючи. До ополонки необхідно підходити у зручному взутті. Важливо не підбігати, а саме підходити.

"Хоч як би вам не здавалося, що пірнути одразу буде легше, ніж мерзнути поволі — це не так. Дуже швидке пірнання, як і надто повільне, до речі, може зашкодити вашому організму. А от помірне плавне занурення вбереже вас від додаткового шоку", — розказала Руслана Омелянчук.

Після занурення, зі слів лікарки, необхідно підготувати сухі рушники та теплий зручний одяг.

"Після пірнання потрібно швидко обтертися і одягтися, щоби не встигли замерзнути. Після цього грійтеся гарячим чаєм", — розказала Руслана Омелянчук.

Окрім того, купатися варто виключно у спеціально відведених для цього водоймах, де обладнані рятувальні пункти та чергують лікарі. ⠀

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.

У Миколаєві рятувальники навчались діставати людину з ополонки.

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