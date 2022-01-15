Водохреще-2022: де в Миколаєві організовані місця для купання

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.
Список місць, доступних для купань, оприлюднили на сайті ДСНС України в Миколаївській області.
Місцями для купання на Водохреще в Миколаєві стали:
- Набережна "Яхт-клубу"
- Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)
- Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова
- Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"
- Пляж “Стрілка”
- Пляж “Локомотив”
- “Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)
- Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)
- Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)
- Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)
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19 січня з 08:00 на зазначених локаціях чергуватимуть надзвичайники.