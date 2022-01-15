logo logo
Водохреще-2022: де в Миколаєві організовані місця для купання
ДСНСРегіони

Водохреще-2022: де в Миколаєві організовані місця для купання

Дар'я Свистуха
·
Водохреще-2022: де в Миколаєві організовані місця для купання Фото: УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.

Список місць, доступних для купань, оприлюднили на сайті ДСНС України в Миколаївській області.

Місцями для купання на Водохреще в Миколаєві стали:

  • Набережна "Яхт-клубу"
  • Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)
  • Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова
  • Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"
  • Пляж “Стрілка”
  • Пляж “Локомотив”
  • “Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)
  • Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)
  • Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)
  • Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)
Читайте також: "У Миколаєві рятувальники навчались діставати людину з ополонки"

19 січня з 08:00 на зазначених локаціях чергуватимуть надзвичайники.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди