Водохреще-2022: де в Миколаєві організовані місця для купання

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала перелік місць для хрещенських купань у Миколаєві. На цих локаціях чергуватимуть рятувальники зі спецтехнікою.

Список місць, доступних для купань, оприлюднили на сайті ДСНС України в Миколаївській області.

Місцями для купання на Водохреще в Миколаєві стали:

Набережна "Яхт-клубу"

Зона відпочинку в районі бази спортивний комплекс "Динамо" (вулиця Спортивна, 15)

Нижня набережна бульвару імені Адмірала Макарова

Берегова лінія "Намив", бар "Ковбой"

Пляж “Стрілка”

Пляж “Локомотив”

“Джерело князя Потьомкіна” (вулиця Торгова, Корабельний район)

Зона відпочинку “Маяк” (вулиця Менделєєва)

Пляж “Чайка” (вулиця Новобудівна, 1-Б)

Берегова лінія біля водної станції (вулиця Космонавтів, 1-В)

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19 січня з 08:00 на зазначених локаціях чергуватимуть надзвичайники.

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