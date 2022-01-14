У Миколаєві рятувальники навчались діставати людину з ополонки

На березі річки Інгул, на пляжі "Стрілка" у Миколаєві, 14 січня рятувальники під час навчань розгорнули оперативний штаб — моделювали різні ситуації та відпрацьовували варіанти надання допомоги умовним постраждалим на кризі.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник навчань, заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Євген Іщенко.

За словами Євгена Іщенка, бійці загону відпрацювали сценарії надання допомоги людям, що провалились під лід: на лижах по льоду, плазом втрьох "ялинкою" та катером на повітряній подушці "Торнадо".

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Навчання відбулись на березі річки Інгул. Пляж "Стрілка"

"Перша вправа, було рятування за допомогою нош та рятувального пристрою "Соломинка". Друга вправа: рятування за допомогою також нош, але способом ланцюга", — розповів рятувальник загону Антон Дімченко.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Рятувальники дісталися до людини у воді за допомогою лиж

Відпрацьовували порятунок за допомогою катера на повітряній подушці. "Торнадо" виїхав на лід та дістався до місця проламу.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Порятунок людини за допомогою катера на повітряній подушці

"За допомогою повітряної подушки катера рятували постраждалого в ополонці. Під’їхали до нього. Під’їхали подали кінець Александрова. Вийшли на берег та передали медикам", — розповів рятувальник Олексій Фількін.

Євген Іщенко дав оцінку діям підлеглих: "Спільні дії, злагоджені. Задача, яка ставилась, я вважаю, виконана на оцінку п'ять".

За словами речниці надзвичайників Ілляни Пацюк, у 2022 році у Миколаївській області станом на 14 січня смертей на льоду не зафіксовували.

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