На Рівненщині за добу підтвердили 370 COVID-випадків. Померли семеро людей

На Рівненщині за минулу добу, 17 січня, лабораторно підтвердили 370 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 18 січня. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 1288 ПЛР, 214 ІФА досліджень, а також 634 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 92 років:

Рівненський район – 303 (м. Рівне – 102);

– 303 (м. Рівне – 102); Дубенський район – 19 (м. Дубно – 6);

– 19 (м. Дубно – 6); Сарненський район – 18 (м. Сарни – 0);

– 18 (м. Сарни – 0); Вараський район – 30 (м. Вараш – 18).

За добу одужали 195 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 125 533 людини (3 561 923 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 326 смертей від ускладнень хвороби (98 549 – в Україні). За минулу добу померли: 65-річна жителька с. Заболоття, 61-річна жителька смт Томашгород, 62-річна жителька с. Коблин, 79-річна жителька м. Корець, 80-річна жителька с. Пісків, 86-річна жителька с. Ставок, 78-річний житель м. Рівне. У січні від ускладнень померли 56 людей.

Станом на 18 січня, за офіційними даними, в області є 2 463 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 23,3%, днем раніше вона становила 22,9%.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370.

В Україні за добу підтвердили 8 558 нових випадків COVID-19, 188 людей померли.

За даними РНБО, станом на 16 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 385 873 людини, це 33,73% населення області. Повний курс вакцинації пройшла 384 581 людина, це 33,62%. Бустерну дозу отримали 2 344 людини.

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