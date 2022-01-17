Усунули всі пориви. У більшості районів Торецька відновили водопостачання

17-го січня у більшості районів Торецька відновили водопостачання. Без води поки лишається "Дванадцятий" мікрорайон. Працівники компанії "Вода Донбасу" усунули всі пориви на водогоні "Горлівка-Торецьк", повідомляє Торецька військово-цивільна адміністрація.

Ремонтники понад три тижні чекали гарантій безпеки від бойовиків, бо пошкоджена ділянка водогону знаходиться у "сірій зоні". 17-го січня, після заповнення резервуарів, воду почали подавати на місто.

"Першою надали воду, з ночі ще, на Забалочну частину міста. Тому що у нас після Забалочної частини, район "Дванадцятий" — найбільш довго прокачується туди вода. Днем вже була прокачка на центральну частину міста, по годинах. По графіку, як він у нас і був: 3-4 години з ранку, 3-4 години з вечора. Забалочна частина міста і район "РМЗ", "Дванадцятий" — туди ми качаємо без зупинки. Поки ще на "Дванадцятий" не дійшло, тому завтра ще підвоз води туди буде", — повідомив Суспільному заступник керівника Торецької військово-цивільної адміністрації Юрій Євсіков.

За словами Євсікова, воду на "Дванадцятий" район міста подадуть 18-го січня ввечері, або 19-го вранці.

Що відомо

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у "сірій" зоні.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

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14 січня ремонтні бригади підприємства Вода Донбасу отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

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