Ремонтні бригади КП "Вода Донбасу" отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк. Про це повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

"14 січня року ремонтні бригади виїхали на виявлення та ліквідацію поривів на водогоні Горлівка-Торецьк", – сказано повідомленні.

Додають, що інформацію щодо перебігу ремонтних робіт буде повідомлено додатково.

Що відомо

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у "сірій" зоні.

27 грудня у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк". Водопостачання у місті буде здійснюватись за розкладом.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

Бригади КП "Вода Донбасу" не отримали від окупантів гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні.

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