Питну воду купують в магазинах: як живуть жителі Торецька без води

16 січня ремонтники продовжать усувати порив на водогоні "Горлівка-Торецьк". 15 січня підвіз води організували у три райони Торецька. Питну воду люди купують в магазинах, також йдуть за водою до джерела на околиці міста. Про це повідомляє журналістка Суспільного.
Щоб полагодити один з поривів роботу водогону призупинили повністю, до цього воду жителям подавали частково, по декілька годин на добу.
Як розповів Суспільному пенсіонер Олександр, він живе в центрі, понад три тижні питну воду купує, за літр сплачує одну гривню.
"Раз у тиждень питну воду за гроші привезуть. А такої води підвозу у нас нема", —розповів житель Торецька Олександр.
"Ми із чоловіком вдвох, пенсіонери. П'ятилітрову спустошили, пішли знову купили. А на п’ятий поверх попробуйте підніміть, навіть, якби й підвозили. На п’ятий поверх скільки ж її, щоб і посуд помити та помитися", — розповіла жителька Торецька Ольга.
Єдине місце, де жителі Торецька можуть набрати води, ця котельня. В ній технічну воду роздають із 13 по 19 годину. На околицях міста є джерела питної води, але щоб туди дістатись потрібна машина.
За словами жителя Торецька Сергія, що, аби набрати води треба відстояти велику чергу.
Що відомо
- 14 грудня ремонтні бригади підприємства Вода Донбасу отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.
- З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у "сірій" зоні.
- 30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.
- На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".