Питну воду купують в магазинах: як живуть жителі Торецька без води

16 січня ремонтники продовжать усувати порив на водогоні "Горлівка-Торецьк". 15 січня підвіз води організували у три райони Торецька. Питну воду люди купують в магазинах, також йдуть за водою до джерела на околиці міста. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Щоб полагодити один з поривів роботу водогону призупинили повністю, до цього воду жителям подавали частково, по декілька годин на добу.

Як розповів Суспільному пенсіонер Олександр, він живе в центрі, понад три тижні питну воду купує, за літр сплачує одну гривню.

"Раз у тиждень питну воду за гроші привезуть. А такої води підвозу у нас нема", —розповів житель Торецька Олександр.

"Ми із чоловіком вдвох, пенсіонери. П'ятилітрову спустошили, пішли знову купили. А на п’ятий поверх попробуйте підніміть, навіть, якби й підвозили. На п’ятий поверх скільки ж її, щоб і посуд помити та помитися", — розповіла жителька Торецька Ольга.

Як живуть жителі Торецька без води, фото: Суспільне Єдине місце, де жителі Торецька можуть набрати води, котельня

Єдине місце, де жителі Торецька можуть набрати води, ця котельня. В ній технічну воду роздають із 13 по 19 годину. На околицях міста є джерела питної води, але щоб туди дістатись потрібна машина.

За словами жителя Торецька Сергія, що, аби набрати води треба відстояти велику чергу.

Що відомо

14 грудня ремонтні бригади підприємства Вода Донбасу отримали гарантії дотримання режиму "тиші" та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка-Торецьк.

З 25 грудня жителі Торецька залишаються без централізованого водопостачання, через аварію на водогоні "Горлівка-Донецьк" у "сірій" зоні.

30 грудня о 13:00 на водогоні "Горлівка-Торецьк" у сірій зоні розпочали ремонтні роботи. Через це у Торецьку повністю зупинили постачання води.

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

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