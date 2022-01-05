На Донеччині готують документи для модернізації КП "Вода Донбасу"

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Про це повідомляє Проєкт USAID “Економічна підтримка Східної України” на своїй сторінці у Facebook.

Документацію розроблятиме інжинірингова компанія “CDM-інжиніринг”.

Наявність техніко-економічного обґрунтування дозволить підприємству залучити інвестиції для модернізації своїх водогонів та інфраструктури.

"Наразі узгоджується технічне завдання щодо майбутнього ТЕО, в якому будуть міститися комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на енергоефективність, зменшення витоків та підвищення надійності постачання води для жителів та підприємств Донецької області", – йдеться у повідомленні.

ТЕО планують підготувати протягом восьми місяців. До складу робочої крім фахівців підрядної організації увійдуть технічні фахівці КП "Вода Донбасу", Донецької ОДА та Європейського інвестиційного банку.

"Зараз ідеться про мінімум сорок інфраструктурних субпроєктів, серед яких – будівництво нових насосних станцій, встановлення сучасних насосів, заміна водогонів, але кількість таких проєктів може зрости після детального обстеження підрядником”, – повідомив керівник напряму енергетики та інфраструктури Проєкту USAID Олександр Стеценко.

За попередніми підрахунками, модернізація може коштувати 1 мільярд доларів.

Що відомо

Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).

23 липня 2020 року Донеччину з офіційним візитом відвідала Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Вона анонсувала нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні три роки та зазначила, що у 2020 році в рамках цієї програми для КП "Вода Донбасу" виділять 1,4 млн швейцарських франків.

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