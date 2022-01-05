На Донеччині готують документи для модернізації КП "Вода Донбасу"

На Донеччині почали розробляти техніко-економічне обґрунтування для подальшої модернізації комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".
Про це повідомляє Проєкт USAID “Економічна підтримка Східної України” на своїй сторінці у Facebook.
Документацію розроблятиме інжинірингова компанія “CDM-інжиніринг”.
Наявність техніко-економічного обґрунтування дозволить підприємству залучити інвестиції для модернізації своїх водогонів та інфраструктури.
"Наразі узгоджується технічне завдання щодо майбутнього ТЕО, в якому будуть міститися комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на енергоефективність, зменшення витоків та підвищення надійності постачання води для жителів та підприємств Донецької області", – йдеться у повідомленні.
ТЕО планують підготувати протягом восьми місяців. До складу робочої крім фахівців підрядної організації увійдуть технічні фахівці КП "Вода Донбасу", Донецької ОДА та Європейського інвестиційного банку.
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"Зараз ідеться про мінімум сорок інфраструктурних субпроєктів, серед яких – будівництво нових насосних станцій, встановлення сучасних насосів, заміна водогонів, але кількість таких проєктів може зрости після детального обстеження підрядником”, – повідомив керівник напряму енергетики та інфраструктури Проєкту USAID Олександр Стеценко.
За попередніми підрахунками, модернізація може коштувати 1 мільярд доларів.
Що відомо
- Комунальне підприємство Компанія "Вода Донбасу" — єдиний постачальник води в регіоні. Підприємство забезпечує водою та надає послуги з водовідведення жителям 289 населених пунктів Донецької області (це близько 3,9 млн осіб).
- 23 липня 2020 року Донеччину з офіційним візитом відвідала Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга. Вона анонсувала нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні три роки та зазначила, що у 2020 році в рамках цієї програми для КП "Вода Донбасу" виділять 1,4 млн швейцарських франків.