Вперше за останні 10 років в космос був запущений український супутник. Старт відбувся на мисі Канаверал (Флорида, США) та здійснювався компанією SpaceX. Супутник "Січ-2-30" вже передав перші знімки з космосу. В ефірі Українського радіо Андрій Колесник, колишній радник Космічного агентства України, розповів про майбутнє української космічної галузі.

Про супутник "Січ-2-30"

Супутник "Січ-2-30" рухається на висоті 525 кілометрів та пролітає з півночі на південь. Швидкість його обертів навколо Землі становить 95-100 хвилин, розповідає Андрій Колесник. Він стверджує, що запуск супутника дасть поштовх для розвитку космічних програм в Україні. Цей супутник не має у собі жодних російських запчастин, як раніше — їх замінили українськими та південнокорейськими аналогами.

"Це наші очі на орбіті. Через те що у супутника середня просторова роздільність, а саме не більш як 7 метрів на піксель, Україна може його використовувати як оглядовий апарат", — каже Андрій Колесник.

Таке обладнання на орбіті, за словами колишнього радника Космічного агентства України, може стати корисним у різних сферах — від сільського господарства до оборони.

"Ті інструменти, які є на його борту, майже ідеально підходять, щоб аграрії могли використовувати інформацію для посівів, збору урожаю чи для додавання добрив. Також супутник корисний для моніторингу стану водних і лісових ресурсів", — каже Колесник.

Наприклад, за допомогою даних з супутника можливо відстежувати незаконні вирубки лісів та оперативно передавати інформацію до лісових господарств. Крім цього, можливо спостерігати за корисними копалинами, зокрема бурштином. Чимало корисної інформації можуть отримати працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема щодо виникнення пожеж.

"Щодо військового призначення, то це оглядовий апарат. Він може показати, що 3-4 дні тому на певній ділянки нічого не було, а тепер щось із військового табору на цій ділянці є", — каже Андрій Колесник.

Про розвиток космічної програми

Андрій Колесник каже, що наразі на розгляді Верховної ради перебуває проєкт нової космічно програми на наступні 5 років. Невдовзі цей проєкт буде розглянутий в першому читанні. Ця програма передбачає розвиток та розробку більш сучасних супутників в оптичному діапазоні. Водночас Андрій Колесник каже, що не всі сучасні космічні технології доступні сьогодні в Україні.

"Що стосується іншої технології — радарної — яка теж могла б слідкувати, що відбувається на Землі і вночі, і через хмари, чого не зможе робити оптика, то через відсутність належних технологій в Україні, поки що в межах цієї космічної програми не передбачається створення таких супутників", — каже Андрій Колесник.

Проте, нова космічна програма передбачатиме розробку нових супутників з вивчення іоносфери та космічної погоди. Андрій Колесник каже, що ці супутники вже скоро будуть готові, а тому потрібно завершити їх створення та здійснити запуск.

Крім цього, минулого року Україна долучилася до спільної з США програми "Артеміда", чиєю метою є вивчення Місяця. В межах цієї програми в Україні будуть створюватися окремі модулі та інструменти.

"Новою космічною програмою передбачається створення угрупування супутників дистанційного зондування Землі із шести однотипних супутників з роздільною здатністю 1 метр. Якщо буде ухвалена програма і виділене фінансування, розраховують, що вже в 2023 році на орбіті з’явиться додатковий український супутник", — розповідає Андрій Колесник.

В Україні є телекомунікаційний супутник "Либідь", який свого часу так і не був запущений в космос. На цей проєкт було витрачено 300 мільярдів гривень, проте запуск не відбувся в тому числі і через окупацію Росією українського Криму.

Про українську космічну інфраструктуру

Після окупації Криму під контролем Росії опинився Євпаторійський центр космічного зв’язку.

"Фактично з нуля був створений з більш сучасною апаратурою центр з управління і випробування космосу. Центральна точка для космічних досліджень, що розгалужена по всій Україна, розміщена на Хмельниччині в місті Дунаївці. Саме звідки взяли на управління супутник "Січ-2-30"", — розповідає Андрій Колесник.

Інформацію з космосу отримує Національний центр управління та випробування космічних засобів. А за 30-40 хвилин ця інформація передається замовника. Серед них — органи виконавчої влади, РНБО або комерційні структури.

Що відомо

13 січня компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із українським супутником “Січ-2-30". Старт відбувся із мису Канаверал у США.

Супутник "Січ-2-30" для України став першим, запущеним у космос, за 10 років. "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний". За 16 місяців той вийшов із ладу.

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році, і він мав бути запущений у 2017 році. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "Січ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon-9.

Читайте також

SpaceX запустила у космос український супутник "Січ-2-30"

На космічному телескопі James Webb розгорнули величезне позолочене дзеркало

У США запустили супутник, виготовлений у Дніпрі

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу