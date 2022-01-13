13 січня із мису Канаверал стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. На її борту — український супутник "Січ-2-30". Для України він став першим за 10 років. Його попередник не пропрацював у космосі й півтора року. Конструктори запевняють — новий супутник позбавлений дефектних деталей. Суспільне дізналось, які функції виконуватиме супутник та як він може допомогти українській армії.

Які функції супутника

Супутник "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний". За 16 місяців він вийшов із ладу.

За словами експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесника, причиною стали неякісні російські деталі. Натомість в новому супутнику вони повністю заміщені.

КБ "Південне" Супутник "Січ-2-30"

Головний конструктор космічних апаратів, комплексів і систем КБ "Південне" Костянтин Білоусов минулого року у коментарі Суспільному розповів, що супутник працюватиме у різних діапазонах та матиме роздільну здатність близько 7 метрів.

"Ми вважаємо що вона може бути використана і в сільському господарстві, і для пошуку пожеж, вивчення берегової лінії, екологічних катастроф та в деяких питаннях безпеки і оборони також", — зазначив Білоусов.

Чи слідкуватиме супутник за військами РФ

Знімки із нового супутника будуть схожі на фото його попередника. Їхня якість гірша за іноземні аналоги. Як пояснив експерт із питань космічної діяльності Андрій Колесник, український супутник має лише оглядові функції.

"Саме для того, щоб подивитись, що змінилось на тому чи іншому клаптику землі — це дуже гарний супутник, як оглядовий, але потім потрібно буде замовляти деталізовані знімки закордонних супутників, щоб подивитись, що саме змінилось на цьому місці", — зауважив він.

За словами Колесника, нині Україна купує супутникові знімки в ізраїльських та китайських колег за 35 мільйонів гривень на рік. Проте військовослужбовець Андрій Риженко зазначає, що ці знімки мають обмеження.

"Зараз власних систем у нас немає. Є можливість отримувати знімки від партнерів. Там є певні обмеження, але є можливість оцінювати загрозу Україні на сході", — пояснив Риженко.

На думку військового, Україні потрібні свої супутники.

Maxar Technologies Фото, зроблене супутником "Січ-2"

Із Риженком погоджується й заступник директора з міжнародних питань центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Водночас він зазначає, що нині доцільнішою для України буде співпраця із США та НАТО.

"Найбільш ефективним, у тому числі й з точки зору фінансів, оперативності і комплексності, є все ж таки отримання інформації від наших партнерів — Сполучених Штатів та інших країн НАТО", — вважає Михайло Самусь.

Maxar Technologies Аналіз супутникових знімків активно використовується у сфері оборони

Попри ці факти запуск супутника — важливий. Він повертає країну до клубу космічних держав, зазначив Колесник. У планах державного космічного агентства до 2025 року запустити ще 6 апаратів. Вони дозволять мати зображення, подібне до іноземних супутників.

"Потрібна комбінація супутників. Цей супутник, який зараз запускається, буде оглядовим. А ті, що прописані у проєкті нової космічної програми, будуть направлені на те, щоб деталізувати той чи інший клаптик землі, в якому ми будемо зацікавлені після того, як отримуємо фото з оглядового супутника", — пояснив Колесник.

Яка космічна програма України

Вже 5 років в Україні немає своєї космічної програми. При цьому відповідний проєкт затверджений Кабінетом міністрів та профільним комітетом Верховної ради й чекає на розгляд у першому читанні.

Крім супутників, до програми, зокрема, входить розробка і виробництво ракет та створення місячного модуля.

Цьогоріч у держбюджеті на програму передбачено 1,22 мільярда гривень замість 7,5 мільярда які обіцяли у вересні 2021 року.

Що відомо

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році, і він мав бути запущений у 2017 році. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "Січ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon-9.

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