На космічному телескопі James Webb розгорнули величезне позолочене дзеркало

На найбільшій у світі космічній обсерваторії – телескопі James Webb, який вивели на орбіту у грудні 2021 року, розгорнули дзеркало розміром 6,5 метра з золотим покриттям.

Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зазначається, що перед запуском телескопа два крила основного дзеркала склали так, щоб вони помістилися в конус носової ракети Arianespace Ariane 5, за допомогою якої James Webb вивели на орбіту. За тиждень після перебування на орбіті команда James Webb почала дистанційно розгортати шестикутні сегменти основного дзеркала, найбільшого з усіх запущених у космос. Ці сегменти виготовили з берилію, покритого чистим золотом і тонким шаром скла.

Тепер команда має налаштувати кожен з основних дзеркальних сегментів, щоб вирівняти оптику телескопа.

"Космічний телескоп James Webb – це безпрецедентна місія, яка полягає в тому, щоб побачити світло галактик і відкрити таємниці нашого Всесвіту", – заявив керівник NASA Білл Нельсон.

Про історію телескопа

Розробка інфрачервоного космічного телескопа розпочалася ще наприкінці 90-х років. Спочатку проєкт називався "Космічний телескоп нового покоління". У 2002 році його перейменували на честь другого керівника NASA Джеймса Вебба (1906-1992), який очолював Нацагентство у 1961-1968 роках під час реалізації програми "Аполлон".

Будівництво телескопа завершили у 2016 році, але з того часу його запуск з різних причин постійно переносили. А вартість проєкту зросла з 500 мільйонів до 9,8 мільярда доларів.

25 грудня 2021 року NASA успішно запустило телескоп James Webb у космос. Він є найпотужнішим з усіх апаратів цього класу та має стати наступником телескопа Hubble.

Очікується, що він працюватиме протягом 5-10 років та перебуватиме на гало-орбіті біля другої точки Лагранжа у системі Сонце – Земля. James Webb проводитиме дослідження космосу для пошуку причин формування Всесвіту та ознак потенційного життя на тисячах екзопланет, виявлених вченими. Апарат працює на принципі інфрачервоного випромінювання, що дає змогу дослідити об’єкти зі слабким освітленням, а також віддалені планети та зірки, які не могла відстежити оптика Hubble. Очікується, що перші дані, отримані телескопом, почнуть надходити Землю менш ніж через пів року.

Що відомо

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NASA повідомили, що готують до запуску місію Dart для перевірки технології відхилення траєкторії космічних тіл, які можуть становити потенційну загрозу Землі. Національне аерокосмічне агентство США вирішило відкласти висадку на Місяць щонайменше до 2025 року через недостатнє фінансування.

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