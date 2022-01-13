У США запустили супутник, виготовлений у Дніпрі

13 січня о 17:25 за київським часом у США на космодромі на мисі Канаверал у Флориді запустили український супутник "Січ 2-30". Його виведе на орбіту ракета Falcon 9, розроблена компанією Ілона Маска SpaceX.

За планом, супутник відділиться від ракети та вийде на орбіту о 18:50, а о 20:15 він пролетить над Україною та надішле перше зображення.

Супутник "Січ 2-30" розробили у конструкторському бюро "Південне". "Січ 2-30" створюватиме цифрові зображення поверхні Землі, а також моніторитиме параметри магнітосфери планети.

"Ми не просто запускаємо супутник, ми створили систему дистанційного зондування Землі. З 2014 року Україна втратила доступ до центру управління польотами в Євпаторії, тож зараз ми вже створюємо новий центр та нові можливості запускати космічні апарати і отримуємо доступ до дистанційного зондування Землі", - розповів начальник комунікаційного відділу КБ "Південне" Полуян Сергій.

Як зазначив гендиректор КБ "Південне" Олександр Кушнарьов, розробка супутника розпочалася ще з 2015 року за власні обігові кошти конструкторського бюро. У кооперації з багатьма державними підприємствами супутник виготовили та провели попередні випробування. Після ухвалення рішення про запуск супутника на ракеті-носії Falcon 9 та укладання контракту на запуск минулого року також провели комплекс випробувань.

Деталі для супутника виробляли підприємства Львова, Харкова, Запоріжжя, Дніпра, а також - Франції.

Що відомо

- "Січ 2-30" - перший супутник, який Україна відправляє на орбіту за останні 10 років.

- У серпні 2011 український супутник "Січ-2" відправили на орбіту за допомогою ракети-носія Дніпро-1, який тоді виготовляли на Південмаші з залученням російських компаній.

- З 2014 року, після початку війни на Донбасі, співробітництво з Росією в аерокосмічній сфері припинилося. Через це українська аерокосмічна промисловість залишилася без російських компонентів, які були потрібні для виробництва супутників.

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