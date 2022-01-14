Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з українським супутником “Січ-2-30”, який у четвер, 13 січня, був виведений на космічну орбіту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.

Дані, отримані завдяки “Січ-2-30”, допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих, відзначив президент.

“Крім того, наш супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus”, — написав Зеленський.

Він також подякував працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася.

Що відомо

13 січня компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із українським супутником “Січ-2-30". Старт відбувся із мису Канаверал у США.

Супутник "Січ-2-30" для України став першим, запущеним у космос, за 10 років. "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний". За 16 місяців той вийшов із ладу.

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році, і він мав бути запущений у 2017 році. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "Січ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon-9.

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