Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з українським супутником “Січ-2-30”, який у четвер, 13 січня, був виведений на космічну орбіту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі.
Дані, отримані завдяки “Січ-2-30”, допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих, відзначив президент.
“Крім того, наш супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus”, — написав Зеленський.
Він також подякував працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася.
Що відомо
- 13 січня компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із українським супутником “Січ-2-30". Старт відбувся із мису Канаверал у США.
- Супутник "Січ-2-30" для України став першим, запущеним у космос, за 10 років. "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний". За 16 місяців той вийшов із ладу.
- Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році, і він мав бути запущений у 2017 році. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.
- 31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "Січ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon-9.
Читайте також
SpaceX запустила у космос український супутник "Січ-2-30"
Супутник "Січ-2-30" і SpaceX: чи повертається Україна до клубу космічних держав
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!