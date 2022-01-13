Space-X відправляє у космос український супутник "СІЧ-2-30"

13 січня український супутник “СІЧ-2-30” відправиться у космос. Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

“За кілька годин український супутник “СІЧ-2-30” відправиться у космос! Пускове вікно - 29 хвилин (до 17:54 за київським часом)”, — йдеться у повідомленні.

Запуск відбудеться у США з мису Канаверал у штаті Флорида. У космос супутник відправить ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска . Раніше запуск планувався до кінця 2021 року.

Що відомо про український супутник

Супутник був розроблений і виготовлений державним конструкторським бюро “Південне”.

Як повідомив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, призначення супутника Січ-2−30 — моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідація наслідків стихійних лих. Тобто це супутник для цивільних задач. При цьому він дасть змогу й отримувати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів, відзначив Тафтай.

За словами голови Державного космічного агентства, Січ-2-30 – це перший за 11 років власний супутник України на орбіті.

“Запуск супутника Січ-2-30 – це крок для повернення України в космос. Ми зробили все для того, аби цей крок був вдалим”, — написав Тафтай у Facebook.

“Ми вже підготували проєкт космічної програми, яка передбачає створення угруповання з 8 українських супутників на орбіті до 2025 року”, — додав він.

Коли відбудеться запуск

Запуск - 17.26 (тут і далі – все за київським часом).

18.50 – відділення супутника від ракети Falcon 9.

20.15 – проліт супутника над територією України, зв’язок.

Таймінг може змінюватись з об’єктивних причин, попередили у Державному космічному агентстві України.

Суспільне транслюватиме подію — дивіться запуск на сайті Суспільного і в соцмережах.

Що відомо

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році, і він мав бути запущений у 2017 році. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника “Січ 2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ 2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск у грудні 2021 року супутника "СІЧ-2-1". Його мала вивести на орбіту ракета Falcon-9.

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