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Коронавірус на Кіровоградщині. Рівень госпіталізації зменшився майже на 7% за тиждень
КОРОНАВІРУСРегіони

Коронавірус на Кіровоградщині. Рівень госпіталізації зменшився майже на 7% за тиждень

Павло Іванов
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Коронавірус на Кіровоградщині. Рівень госпіталізації зменшився майже на 7% за тиждень Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області рівень госпіталізації хворих на коронавірус за тиждень зменшився на 6,9%. Про це під час брифінгу розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

На ранок 17 січня госпіталізованими були 207 з 1675 хворих на коронавірус, зайнятість ліжок в госпітальних базах хворими та з підозрою на коронавірус – 28,5%

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко під час брифінгу сказав, що 51 хворий з 207 перебувають в реанімації. Усього в реанімаційних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії лікарень в області – 84 ліжка.

Де і скільки ліжок зайняті

  • Центральна міська лікарня Кропивницького – 72;
  • обласна лікарня у Кропивницькому – 66;
  • Олександрійська міська лікарня – 31;
  • Добровеличківська лікарня – 21;
  • обласний клінічний госпіталь ветеранів війни у Кропивницькому – 17.

До апаратів штучної вентиляції легень підключили 29 хворих. Де і скільки саме:

  • обласна лікарня – 16;
  • Центральна міська лікарня Кропивницького – п’ятеро;
  • обласний клінічний госпіталь та Добровеличківська лікарня – по троє;
  • Олександрійська міська лікарня – двоє.

За інформацією Надії Оперчук, зайнятість ліжок, забезпечених киснем, становила 28,9%: на ранок 17 січня вільними були 597 з 840 ліжок.

Що відомо

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