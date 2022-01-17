У Кіровоградській області рівень госпіталізації хворих на коронавірус за тиждень зменшився на 6,9%. Про це під час брифінгу розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

На ранок 17 січня госпіталізованими були 207 з 1675 хворих на коронавірус, зайнятість ліжок в госпітальних базах хворими та з підозрою на коронавірус – 28,5%

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко під час брифінгу сказав, що 51 хворий з 207 перебувають в реанімації. Усього в реанімаційних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії лікарень в області – 84 ліжка.

Де і скільки ліжок зайняті

Центральна міська лікарня Кропивницького – 72;

обласна лікарня у Кропивницькому – 66;

Олександрійська міська лікарня – 31;

Добровеличківська лікарня – 21;

обласний клінічний госпіталь ветеранів війни у Кропивницькому – 17.

До апаратів штучної вентиляції легень підключили 29 хворих. Де і скільки саме:

обласна лікарня – 16;

Центральна міська лікарня Кропивницького – п’ятеро;

обласний клінічний госпіталь та Добровеличківська лікарня – по троє;

Олександрійська міська лікарня – двоє.

За інформацією Надії Оперчук, зайнятість ліжок, забезпечених киснем, становила 28,9%: на ранок 17 січня вільними були 597 з 840 ліжок.

Що відомо

Під час брифінгу 14 січня головна санітарна лікарка регіону говорила про збільшення кількості госпіталізованих хворих на СOVID в області за попередній тиждень.

Минулої доби на Кіровоградщині коронавірус підтвердили у 82 людей.

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