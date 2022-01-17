У Кіровоградській області рівень госпіталізації хворих на коронавірус за тиждень зменшився на 6,9%. Про це під час брифінгу розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.
На ранок 17 січня госпіталізованими були 207 з 1675 хворих на коронавірус, зайнятість ліжок в госпітальних базах хворими та з підозрою на коронавірус – 28,5%
Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко під час брифінгу сказав, що 51 хворий з 207 перебувають в реанімації. Усього в реанімаційних відділеннях та відділеннях інтенсивної терапії лікарень в області – 84 ліжка.
Де і скільки ліжок зайняті
- Центральна міська лікарня Кропивницького – 72;
- обласна лікарня у Кропивницькому – 66;
- Олександрійська міська лікарня – 31;
- Добровеличківська лікарня – 21;
- обласний клінічний госпіталь ветеранів війни у Кропивницькому – 17.
До апаратів штучної вентиляції легень підключили 29 хворих. Де і скільки саме:
- обласна лікарня – 16;
- Центральна міська лікарня Кропивницького – п’ятеро;
- обласний клінічний госпіталь та Добровеличківська лікарня – по троє;
- Олександрійська міська лікарня – двоє.
За інформацією Надії Оперчук, зайнятість ліжок, забезпечених киснем, становила 28,9%: на ранок 17 січня вільними були 597 з 840 ліжок.
Що відомо
- Під час брифінгу 14 січня головна санітарна лікарка регіону говорила про збільшення кількості госпіталізованих хворих на СOVID в області за попередній тиждень.
- Минулої доби на Кіровоградщині коронавірус підтвердили у 82 людей.
Читайте також
- Десятирічного хлопця з опіками з Кропивницького перевезли на лікування у Дніпро.
- "Травмовані живі", – лікарка про стан пасажира та водія, які потрапили в аварію під Бобринцем.
- "Щоб пірнання в ополонку було корисним для здоров'я — треба готуватись", — кропивницький лікар.