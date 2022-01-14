У Кіровоградській області цього тижня зросла кількість госпіталізованих хворих на СOVID порівняно з минулим тижнем. Про це під час брифінгу 14 січня розповіла головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

"Рівень госпіталізації наразі складає 20,6% на сто тисяч населення, динаміка госпіталізації – 9%. Це говорить про те, що збільшилася кількість госпіталізованих порівняно з минулим тижнем, такі показники відповідають рівню "жовтої" зони", – cказала Надія Оперчук.

За словами керівника обласного департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка, на COVID-19 хворіють 1669 жителів області, 1475 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції, 29 хворих перебувають під апаратами штучної вентиляції легень.

У Кіровоградській області п'ять госпітальних баз які визначені для лікування хворих з COVID. Це обласна лікарня, Центральна міська лікарня, обласний госпіталь для військових, Олександрійська міська і Добровеличківська лікарні.

В області щепили 616225 людей, за минулу добу – 2220, з них 15 працівників освіти та 522 пенсіонерів. Від початку вакцинальної кампанії в області отримали одну дозу 319190 людей, дві дози – 294840.

Вакцинували 3003 дітей, з них другу дозу отримали – 1251. Також вакцинацію отримали 108 вагітних.

Бустерною дозою в області вакцинували 1 724 людини.

Що відомо

В області працюють 11 центрів масової вакцинації, 13 мобільних груп, 124 пункти щеплення. Вакцинацію проводять вакцинами Comirnaty, CoronaVac.

У Кропивницькому 70 працівників Центру екстреної медичної допомоги щепили бустерною дозою вакцини.

Що треба знати про бустерну дозу від COVID-19? Пояснює головна санітарна лікарка Кіровоградщини.

Наступна хвиля COVID-19 буде у лютому – директор департаменту здоров'я Кіровоградщини.

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