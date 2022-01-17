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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 82 людей
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 82 людей

Наталія Сарафанова
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На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 82 людей УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 82 випадки COVID-19, 24 людини одужали, четверо померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки коронавірусу підтвердили:

  • 56 у Кропивницькому районі;
  • 16 в Новоукраїнському районі;
  • 10 в Олександрійському районі;

Одужали від COVID-19:

  • 9 жителів Кропивницького району;
  • 1 житель Новоукраїнського району;
  • 14 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

  • 80-річна жінка, 64- та 84-річний чоловіки з Кропивницької громади;
  • 75-річна жінка з Компаніївської громади.

Що відомо

У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34062 випадки COVID-19, одужали 30793 людей, від ускладнень померли 1594 жителі регіону.

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