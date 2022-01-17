На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 82 людей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 82 випадки COVID-19, 24 людини одужали, четверо померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки коронавірусу підтвердили:
- 56 у Кропивницькому районі;
- 16 в Новоукраїнському районі;
- 10 в Олександрійському районі;
Одужали від COVID-19:
- 9 жителів Кропивницького району;
- 1 житель Новоукраїнського району;
- 14 жителів Олександрійського району;
Хто помер:
- 80-річна жінка, 64- та 84-річний чоловіки з Кропивницької громади;
- 75-річна жінка з Компаніївської громади.
Що відомо
У Кіровоградській області з початку пандемії підтвердили 34062 випадки COVID-19, одужали 30793 людей, від ускладнень померли 1594 жителі регіону.
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