Пасажир та водій, які травмувались унаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля під Бобринцем Кіровоградської області, живі. Про це розповіла Суспільному головна лікарка районної лікарні Лариса Семенюк. Детальніше говорити відмовилась: "Ця інформація може розголошуватись лише з погодження хворих", – сказала вона.

Подія сталася 15 січня на в'їзді у місто, розповіла Суспільному речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Внаслідок дорожньої аварії травмувалися водій та пасажир автомобіля ВАЗ. Їх доправили на лікування до Бобринецької районної лікарні.

фото Труха

Інформацію за фактом дорожньої аварії внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею: "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нині обставини аварії з'ясовують слідчі.

фото Труха

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