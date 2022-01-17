У Франції посилили обмеження для невакцинованих. Що заборонили

Парламент Франції затвердив 16 січня суворіші обмеження для людей, які не були вакциновані проти СOVID-19. Змінами до закону передбачено, що нещеплені люди старше 16 років не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури та користуватися міжміським транспортом, повідомляє DPI.
Правками до закону хочуть обмежити зловживання тестуванням на коронавірус, що дають змогу користуватися всіма можливостями, що і вакциновані громадяни. Законодавці планують створити такі умови, за яких нещеплені не матимуть доступу до багатьох громадських місць без пред'явлення сертифікату про вакцинацію.
Таким чином влада Франції хоче створити додаткові стимули для людей робити щеплення, оскільки кількість інфікованих стрімко зростає.
Відколи нові правила вступають у дію — невідомо, адже юридично поправки мають набути чинності. Деякі парламентарі заявили, що звернуться до Конституційної ради, адже зміст нових правил суперечить правам людини та Основному закону країни.
Що відомо
- 5 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд створюватиме все більше незручностей у повсякденному житті людей, які не вакцинувалися проти COVID-19.
- 27 грудня Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення карантинних обмежень на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон" і зростання кількості інфікованих у країні.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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