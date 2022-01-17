У Франції посилили обмеження для невакцинованих. Що заборонили

Парламент Франції затвердив 16 січня суворіші обмеження для людей, які не були вакциновані проти СOVID-19. Змінами до закону передбачено, що нещеплені люди старше 16 років не зможуть відвідувати ресторани, заклади культури та користуватися міжміським транспортом, повідомляє DPI.

Правками до закону хочуть обмежити зловживання тестуванням на коронавірус, що дають змогу користуватися всіма можливостями, що і вакциновані громадяни. Законодавці планують створити такі умови, за яких нещеплені не матимуть доступу до багатьох громадських місць без пред'явлення сертифікату про вакцинацію.

Таким чином влада Франції хоче створити додаткові стимули для людей робити щеплення, оскільки кількість інфікованих стрімко зростає.

Відколи нові правила вступають у дію — невідомо, адже юридично поправки мають набути чинності. Деякі парламентарі заявили, що звернуться до Конституційної ради, адже зміст нових правил суперечить правам людини та Основному закону країни.

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