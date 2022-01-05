Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд створюватиме все більше незручностей у повсякденному житті людей, які не вакцинувалися проти COVID-19.
Про це повідомляє The Guardian.
"Я не збираюся дратувати французів. Але що стосується невакцинованих, я дуже хочу їх розсердити. Й ми робитимемо це до кінця. Це стратегія", – зазначив політик.
Заява Макрона пролунала на тлі обговорення парламентом Франції нового закону, який у разі ухвалення надасть право на отримання медичного сертифіката лише тим громадянам, які матимуть щеплення проти COVID-19. Поки що отримати сертифікат можуть й французи із негативним результатом тесту на захворювання.
"У демократії найлютіші вороги – брехня та дурість. Ми чинимо тиск на нещеплених, максимально обмежуючи їхній доступ до громадської діяльності", – наголосив Макрон.
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За словами Макрона, Франція вакцинувала вже понад 90% населення.
"Опір чинить лише дуже незначна меншість. Як нам скоротити цю меншість? Ми скорочуємо її – вибачте за вислів, – розсердивши ще більше", – заявив він.
Медичний сертифікат, запроваджений у Франції влітку 2021 року, надає доступ до громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри. Також він необхідний для користування потягами далекого прямування та літаками.
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Що відомо
- 27 грудня Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про посилення карантинних обмежень на тлі поширення більш заразного штаму "Омікрон" і зростання кількості інфікованих у країні.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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