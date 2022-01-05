Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його уряд створюватиме все більше незручностей у повсякденному житті людей, які не вакцинувалися проти COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я не збираюся дратувати французів. Але що стосується невакцинованих, я дуже хочу їх розсердити. Й ми робитимемо це до кінця. Це стратегія", – зазначив політик.

Заява Макрона пролунала на тлі обговорення парламентом Франції нового закону, який у разі ухвалення надасть право на отримання медичного сертифіката лише тим громадянам, які матимуть щеплення проти COVID-19. Поки що отримати сертифікат можуть й французи із негативним результатом тесту на захворювання.

"У демократії найлютіші вороги – брехня та дурість. Ми чинимо тиск на нещеплених, максимально обмежуючи їхній доступ до громадської діяльності", – наголосив Макрон.

За словами Макрона, Франція вакцинувала вже понад 90% населення.

"Опір чинить лише дуже незначна меншість. Як нам скоротити цю меншість? Ми скорочуємо її – вибачте за вислів, – розсердивши ще більше", – заявив він.

Медичний сертифікат, запроваджений у Франції влітку 2021 року, надає доступ до громадських місць, таких як кафе, ресторани, кінотеатри, музеї, концертні майданчики та спортивні центри. Також він необхідний для користування потягами далекого прямування та літаками.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

"Омікрон": що відомо про новий штам коронавірусу та чи загрожує він Україні

"Не панікуйте через Омікрон". Лікар – про новий штам коронавірусу

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу