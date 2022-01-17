"Омікрон" виявили у зразках пацієнтів з Харкова та Лозівського району

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили у зразках, відібраних у харків'ян та жителів Лозівського району, які лікуються вдома.

Про це Суспільному 17 січня повідомила головна санітарна лікарка Харківщини Любов Махота.

За її словами, циркуляцію "Омікрону" у регіоні референс-лабораторія у Києві підтвердила 14 січня. До лабораторії відправляли 30 зразків: у 13 виявили "Омікрон", у чотирьох — штам "Дельта".

"У близько 40% від досліджуваних зразків виявили "Омікрон", це зразки з Харкова та Лозівського району: це дев'ять харків'ян і чотири жителі Лозівщини, у тому числі й Близнюківської громади. Це всі амбулаторні хворі", — сказала Махота.

Особливості "Омікрону"

Дослідження лише показує, що штам циркулює на Харківщині, а людей інфікованих "Омікроном" значно більше, зазначає головна санлікарка.

"Особливості "Омікрону" у тому, що частіше інфікування відбувається у домашніх осередках. Короткий інкубаційний період — три доби. Має високу заразність, але знижується рівень госпіталізації та летальності у порівнянні з іншими штамами. При зараженні штамом "Омікрон" на 50% знижується ризик потрапляння до палати інтенсивної терапії. Він протікає легше", — сказала Любов Махота.

Захворюваність зростає

За її словами, до граничної позначки на Харківщині наближається показник виявлення нових випадків коронавірусу, також зростають показники госпіталізації, але про зміну зони карантину поки не йдеться.

"Після півторамісячного зниження захворюваності за останні два тижні ми маємо зростання по всім показникам. Маємо щоденне збільшення кількості хворих. З 8 січня на 10-20% зростає динаміка рівня госпіталізації щодня. Наразі наша лабораторія ще справляється видавати результати досліджень протягом доби, хоч значно зросла кількість проведених досліджень", — каже головна санітарна лікарка області.

"Ще зарано говорити про нову зону. Ми наближаємося до нової зони за рівнем виявлення нових випадків: зараз показник становить 18% при критичному рівні у 20%. Якщо ми візьмемо дані на 1 січня, то рівень виявлення був на позначці 7%, сьогодні — 18%. Підходимо до критичного показника", — сказала Любов Махота.

Зростання рівня госпіталізації директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов пояснює так: "Коли був пік захворюваності, то легкі випадки лікувалися вдома. Зараз іноді легкі випадки звертаються до лікарні, тобто раніше вони вдома в такому стані лікувалися, а зараз тому що ліжка не зайняті, вони лікуються в лікарнях".

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