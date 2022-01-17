У 40% з тридцяти зразків хворих на коронавірусну хворобу, направлених на дослідження до Києва, виявили штам "Омікрон".
Про це 17 січня на нараді у Харківській облдержадміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє кореспондент Суспільного.
"14 січня було направлено 30 проб до Києва, і вже ми маємо результати. Зараз приблизно 40% — це вже штам "Омікрон". Тому прошу до уваги, що починає зростати захворюваність. Обов'язково, перше — це вакцинація, друге — дотримання маскового режиму, особливо в закладах, де скупчується багато людей", — сказав Хаустов.
За його словами, внаслідок COVID-19 за добу на Харківщині померли восьмеро людей. Зайняті загалом близько 25% ліжок, відведених для пацієнтів з коронавірусною хворобою, з киснем — 19,4%.
"Загальна кількість ліжок зараз в регіоні становить 4860. На стаціонарному лікуванні зараз перебувають 1044 хворих, з підозрою — 202 хворих. Станом на сьогодні ліжок з центральною подачею кисню нараховується 3178", — сказав Хаустов.
Читайте також: Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження — 13% — МОЗ
Що відомо
- На Харківщині за добу підтвердили 647 випадків COVID-19.
- Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
- В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
- Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону".
- Нову хвилю коронавірусу на Харківщині очікують у лютому — через "Омікрон".
- На Харківщині циркулює штам "Дельта", але не виключено, що поширюється і "Омікрон", розповіла 11 січня в ефірі Суспільного завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій центру контролю і профілактики хвороб Ганна Сухорукова.