У 40% з тридцяти зразків хворих на коронавірусну хворобу, направлених на дослідження до Києва, виявили штам "Омікрон".

Про це 17 січня на нараді у Харківській облдержадміністрації повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє кореспондент Суспільного.

"14 січня було направлено 30 проб до Києва, і вже ми маємо результати. Зараз приблизно 40% — це вже штам "Омікрон". Тому прошу до уваги, що починає зростати захворюваність. Обов'язково, перше — це вакцинація, друге — дотримання маскового режиму, особливо в закладах, де скупчується багато людей", — сказав Хаустов.

За його словами, внаслідок COVID-19 за добу на Харківщині померли восьмеро людей. Зайняті загалом близько 25% ліжок, відведених для пацієнтів з коронавірусною хворобою, з киснем — 19,4%.

"Загальна кількість ліжок зараз в регіоні становить 4860. На стаціонарному лікуванні зараз перебувають 1044 хворих, з підозрою — 202 хворих. Станом на сьогодні ліжок з центральною подачею кисню нараховується 3178", — сказав Хаустов.

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