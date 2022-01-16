Сертифікація педагогічних працівників. Що потрібно знати вчителям Миколаївщини

У 2022 році 73 педагоги Миколаївської області можуть претендувати на сертифікацію. Вона стосується педагогів початкової школи або педагогів Нової української школи, які упродовж 2019-2021 років брали участь у проєкті "Сертифікація педагогічних працівників".

Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розказала начальниця управління Державної служби якості освіти в Миколаївській області Тетяна Голубченко.

За словами Тетяни Голубченко, сертифікація педагогічних працівників є одним із механізмів зовнішнього оцінювання вчителів представниками Державної служби якості освіти.

"У 2021 році ми завершили трирічний пілотний проєкт сертифікації педагогічних працівників. З 2022 року проєкт буде вже не пілотним. Це - постійний проєкт "Сертифікація педагогічних працівників", — розповіла Тетяна Голубченко.

Зі слів Тетяни Голубченко, сертифікація стосується саме педагогів початкової школи або педагогів Нової української школи, які упродовж 2019-2021 років брали участь у цьому проєкті.

"Ми провели критичний аналіз сертифікації. Були зауваження, зокрема до першого етапу – це складання Незалежного зовнішнього оцінювання для педагогів. Цей етап відпрацюють протягом 2022 року", — розказала Тетяна Голубченко.

За словами Тетяни Голубченко, Міністерство освіти і науки України утворило робочу групу, що працюватиме над змістом запитань, які будуть проходити педагоги під час сертифікації на першому етапі у 2022 році. Група працюватиме з квітня 2022 року.

"Ми прислухаємось до зауважень від освітян, які були залучені до сертифікації. Ми прислухаємось до думок керівників шкіл. Вчитель, який виявив ініціативу пройти сертифікацію, має повідомити свого керівника. Директор навчального закладу надасть характеристику педагогу для освітніх експертів ", — розказала Тетяна Голубченко.

За словами Тетяни Голубченко, після сертифікації педагогу підвищують зарплатню на 20 %.

"Сертифікований вчитель – це фахівець, який довів під час сертифікації, що володіє інноваційними методиками, що знає як порозумітися з дітьми, що дітям з цим педагогом працювати комфортно, що вчитель володіє техніками і технологіями освітнього процесу", — розказала Тетяна Голубченко.

Що відомо

Упродовж 2021 року успішно пройшли сертифікацію 33 педагоги Миколаївщини.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 січня 2022 року, 2 500 учителів початкових класів України зможуть взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2022 році.

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