На Кіровоградщині під час гасіння пожежі знайшли тіло жінки

У селищі Лісове Олександрівської громади Кропивницького району під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області Оксана Мачак. Пожежу гасили більше чотирьох годин.

Повідомлення про займання у квартирі на вулиці Тітова в селищі Лісове рятувальники отримали 15 січня о 17:28. На момент прибуття на місце пожежі площа займання становила 45 квадратних метрів. Горіли домашні речі. Пожежу четверо рятувальників з Олександрівки на одній машині разом спільно з членами пожежної охорони села Михайлівка та пожежної роти військової частини А0981, розташованої та вулиці Тітова, погасили о 22:20.

Під час гасіння знайшли тіло господарки квартири – жінки 1958 року народження. Причини пожежі та обставини загибелі жінки встановлюють.

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