У чоловіків з Кіровоградщини підтвердили ботулізм

У 54-річного чоловіка та його 26-річного сина з міста Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області підтвердили ботулізм. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. За її словами, старшого чоловіка виписали з лікарні.

У чоловіків виявили ботулотоксин типу А – сказала Надія Оперчук: ”Цей токсин характеризує харчовий ботулізм і, переважно, пов’язаний зі вживанням консервів”.

За словами санлікарки, в лікарні обом хворим ввели протиботулістичну сироватку. 54-річного чоловіка виписали з лікарні, його син лишається госпіталізованим через ускладнення хвороби – порушення зору: ”Це перший підтверджений випадок ботулізму в цьому році, 2021 року фіксували один випадок хвороби, 2020-го – жодного”.

Що відомо

7 січня чоловіки їли консервований рибний паштет домашнього приготування. Перші симптоми нездужання з'явились 8 січня. За медичною допомогою звернулися вранці 10 січня. Їх госпіталізували до терапевтичного відділення Новомиргородської міської лікарні.

Ботулізм – харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Збудник ботулізму широко поширений у природі з постійним місцем існування в ґрунті, утворює спори, надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів (витримують кип’ятіння протягом 5 годин і гинуть при 120 градусах через 30 хвилин. Бактерії містять одну з найсильніших у природі отрут – ботулотоксин. Його смертельна доза для людини становить 0,3 мікрограмів.

Щоб не захворіти на ботулізм, треба уникати вживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби, м'ясних та грибних консервів домашнього виробництва – розповіла головна санітарна лікарка Кіровоградської області.

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