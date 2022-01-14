У Кіровоградській області рейсовий автобус сполученням Маріуполь – Свіноуйсьце (Республіка Польща) з'їхав у кювет та перекинувся. Подія трапилась 13 січня, повідомлення до Служби порятунку надійшло о 21:05, розповіла Суспільному речниця Оксана Мачак.

За її словами, дорожня аварія сталася на автодорозі Стрий – Ізварине біля селища Смоліне Новоукраїнського району. В автобусі перебували 16 пасажирів та двоє водіїв.

Травмувалися четверо людей. Від госпіталізації вони відмовились, на місці події їм надали необхідну медичну допомогу. Рятувальники з міста Мала Виска організували освітлення місця аварії, знеструмили автобус від автомобільної акумуляторної батареї та забезпечили обігрів пасажирів до прибуття резервного автобуса. Обставини події встановлюють.

Речниця поліції області Віталіна Бевзенко розповіла Суспільному, що через погодні умови, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги, автобус перекинувся. Нині триває перевірка, більше інформації буде після її закінчення.

Заступниця начальника служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович сказала, що минулої ночі дороги області обробляли протиожеледною сумішшю. Працювали 104 машини та 116 робітників.

"Ми виїжджали на місце аварії, то дороги біля Смоліного були посипані", – сказала Жанна Петрович.

фото рятувальників

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!