У Британії розпочнуть бустерну вакцинацію підлітків 16 та 17 років

Служба охорони здоров’я (NHS) Великої Британії повідомила, що з 17 січня розширить програму бустерної вакцинації проти COVID-19. Третю дозу отримають молоді люди у віці 16 та 17 років.

Як повідомляє Sky News, NHS розсилатиме запрошення підліткам із заохоченням здійснити онлайн-бронювання для отримання бустеру.

Як зазначається, у межах останнього етапу програми вакцинації у Британії третя доза вакцини буде доступною для близько 40 тисяч підлітків. Загалом понад 600 тисяч представників цієї вікової групи в країні зробили два щеплення, і тому після трьох місяців з моменту останнього щеплення зможуть отримати бустерну дозу.

"Більш як чотири з п’яти дорослих в Англії вже отримали імунізацію, що допомагає захистити їх від тяжких захворювань та зменшити тиск на NHS перед лицем Omicron", – заявив міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Британії Саджид Джавід.

Що відомо

У грудні 2021 року у Великій Британії зафіксували першу смерть від штаму COVID-19 "Омікрон". Після цього прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації заявив, що у всіх жителів країни у віці 18 років і старше буде можливість отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця року.

прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації заявив, що у всіх жителів країни у віці 18 років і старше буде можливість отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19 до кінця року. 11 січня у ВООЗ заявили, що протягом найближчих 6-8 тижнів більш як 50% населення Європи можуть інфікуватися штамом COVID-19 "Омікрон", якщо зберігатиметься поточний рівень поширення хвороби.

Про новий штам COVID-19 "Омікрон", який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шипоподібному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".

За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.

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