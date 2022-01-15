У 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витрачали найбільше коштів під час перебування в Україні з-поміж представників інших країн. У середньому витрати одного туриста з ОАЕ становили 2220 доларів.

Про це у Facebook повідомила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

"Серед мандрівників найбільші витрати мали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів, які витрачали $2220 на людину. Туристи з Саудівської Аравії та Оману витрачають дещо менше ($1500), але це більше ніж наші традиційні ринки", — поінформувала вона.

При цьому туристи з Канади витрачали 1250 доларів, зі США – 1125 доларів. За даними Олеськів, у середньому іноземні мандрівники перебувають в Україні від семи до 10 днів, витрачаючи 929 доларів. Згідно з даними Держагентства, за перші дев’ять місяців 2021 року Україну відвідали понад три мільйони іноземців, що перевищило аналогічний показник 2020 року на 12,6%.

Раніше очільниця Держагентства розвитку туризму України повідомила Суспільному, що за літньо-осінній період 2021 року туристи з Саудівської Аравії принесли в українську економіку близько 100 мільйонів доларів.

Що відомо

За перші дев'ять місяців 2021 року кількість туристів із Саудівської Аравії в Україні збільшилася у десять разів у порівнянні з 2019 роком.

У середині травня уряд Саудівської Аравії вирішив частково послабити заборону на міжнародні поїздки та дозволити виїзди за кордон громадянам, які вакцинувалися від захворювання.

За даними Держагентства розвитку туризму України, за 2021-й рік Туреччину відвідали рекордні 2 мільйони українців.

Улітку 2021 року Україна стала єдиною країною, кількість туристів з якої у 2021 році перевищила показник відвідуваності турецької Анталії у допандемічні часи.

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