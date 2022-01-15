За добу на COVID-19 захворіли понад 1100 жителів Києва

Станом на 15 січня у Києві підтвердили 1178 нових випадків захворювання на коронавірус, дев'ять людей померли від укладення хвороби.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

636 жінок віком від 18 до 94 років;

487 чоловіків віком від 18 до 84 років;

27 дівчаток від п'яти місяців до 17 років і 28 хлопчиків від двох до 17 років.

За даними Кличка, упродовж минулої доби ушпиталили 57 хворих на коронавірус та 62 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Подолали хворобу 989 пацієнтів, померли дев'ятеро людей, в тому числі шестеро жінок віком від 53 до 88 років та троє чоловіків від 70 до 83 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (215), Солом‘янському (143) та Деснянському (140) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці виявили 344 343 хворих на коронавірус, померли 8354 людей, одужали 326 301 житель Києва.

Що відомо

У Києві за добу 13 січня виявили 1193 хворих на коронавірус, шестеро людей померли від ускладнення хвороби.

Станом на 15 січня два регіони України перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, решта — у "жовтій" зоні.

За даними МОЗ, майже 48% дорослого населення України отримало принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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