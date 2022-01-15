logo logo
Два регіони України залишаються "помаранчевими". МОЗ оновив карантинну мапу
МОЗКАРАНТИНКОРОНАВІРУСЖиттяМедицина

Два регіони України залишаються "помаранчевими". МОЗ оновив карантинну мапу

Тетяна Яворович
·
Два регіони України залишаються "помаранчевими". МОЗ оновив карантинну мапу УНІАН

Станом на 15 січня два регіони України перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, решта — у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у "помаранчевій" зоні на сьогодні перебувають Івано-Франківська та Сумська області. В цих регіонах третій день поспіль фіксують перевищені показники виявлення випадків інфікування COVID-19. Загалом по країні станом на 14 січня рівень захворюваності на коронавірус становив 198 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.

Два регіони України залишаються "помаранчевими". МОЗ оновив карантинну мапуСкрін Суспільного

"Помаранчевий” рівень є попереджувальним, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні. На цьому рівні місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом тижня на 100 тисяч населення менше ніж 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Що відомо

  • Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків коронавірусу, що на 93 випадки більше, ніж за попередню добу. Також зафіксовано 127 летальних випадків.
  • За даними МОЗ, майже 48% дорослого населення України отримало принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.
  • Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Читайте також

COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом

Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди