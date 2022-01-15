Два регіони України залишаються "помаранчевими". МОЗ оновив карантинну мапу

Станом на 15 січня два регіони України перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки, решта — у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у "помаранчевій" зоні на сьогодні перебувають Івано-Франківська та Сумська області. В цих регіонах третій день поспіль фіксують перевищені показники виявлення випадків інфікування COVID-19. Загалом по країні станом на 14 січня рівень захворюваності на коронавірус становив 198 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.

Скрін Суспільного

"Помаранчевий” рівень є попереджувальним, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні. На цьому рівні місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом тижня на 100 тисяч населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

Що відомо

Станом на 15 січня в Україні виявили 10 569 нових випадків коронавірусу, що на 93 випадки більше, ніж за попередню добу. Також зафіксовано 127 летальних випадків.

За даними МОЗ, майже 48% дорослого населення України отримало принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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