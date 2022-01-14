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У Києві зафіксували майже 1200 випадків коронавірусу за добу — Кличко
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У Києві зафіксували майже 1200 випадків коронавірусу за добу — Кличко

Олена Богданьок
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У Києві зафіксували майже 1200 випадків коронавірусу за добу — Кличко Фото: ілюстративне, УНІАН

У Києві за добу 13 січня виявили 1193 хворих на коронавірус. 6 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“1193 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 345 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 343 165”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

  • 676 жінок віком від 18 до 93 років;
  • 445 чоловіків віком від 18 до 88 років;
  • 34 дівчинки від 1 до 17 років;
  • 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

  • 4 жінки від 45 до 77 років;
  • 2 чоловіків – 69 та 71 рік.

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1660 людей. Загалом коронавірус подолали 325 312 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 200, у Дніпровському – 175 та в Дарницькому районі – 159 випадків”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

  • У Києві виявили за добу, 12 січня, 997 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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