У Києві зафіксували майже 1200 випадків коронавірусу за добу — Кличко

У Києві за добу 13 січня виявили 1193 хворих на коронавірус. 6 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“1193 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 345 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 343 165”, – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби:
- 676 жінок віком від 18 до 93 років;
- 445 чоловіків віком від 18 до 88 років;
- 34 дівчинки від 1 до 17 років;
- 38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли:
- 4 жінки від 45 до 77 років;
- 2 чоловіків – 69 та 71 рік.
До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 1660 людей. Загалом коронавірус подолали 325 312 мешканців столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 200, у Дніпровському – 175 та в Дарницькому районі – 159 випадків”, – зазначив Віталій Кличко.
Що відомо
- У Києві виявили за добу, 12 січня, 997 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
Читайте також
Інкубаційний період для "Омікрону" становить 3 доби, а ризик повторного зараження — 13% — МОЗ
Пластикові прозорі "маски" не захищають від коронавірусу — МОЗ
COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом
Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ
Про локдаун у 2022-му, пігулки від COVID-19 і бустерну дозу вакцини — інтерв'ю з головним санлікарем
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!