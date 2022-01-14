У Києві зафіксували майже 1200 випадків коронавірусу за добу — Кличко

У Києві за добу 13 січня виявили 1193 хворих на коронавірус. 6 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“1193 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 345 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 343 165”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

676 жінок віком від 18 до 93 років;

445 чоловіків віком від 18 до 88 років;

34 дівчинки від 1 до 17 років;

38 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

4 жінки від 45 до 77 років;

2 чоловіків – 69 та 71 рік.

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1660 людей. Загалом коронавірус подолали 325 312 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 200, у Дніпровському – 175 та в Дарницькому районі – 159 випадків”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

У Києві виявили за добу, 12 січня, 997 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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