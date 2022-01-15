COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 173 нових випадки

Протягом минулої доби чотирнадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 173 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 20 випадків менше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померла одна людина

Такі дані надала Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 78, у Первомайську — 20, в Южноукраїнську — три, в Очакові та Вознесенську — по одному випадку. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 70 нових випадків.

За весь період пандемії в області зафіксували 116 943 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 189 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 597 людей.

Протягом доби чотирнадцятого січня лікарі зафіксували один летальний випадок, викликаний перебігом COVID-19. Це на чотири смерті менше ніж зареєстрували напередодні. За період пандемії на Миколаївщині померли 3 348 людей.

Станом на п’ятнадцяте січня на стаціонарному лікуванні перебувають 394 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 23,23 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 471 новий випадок коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли шість людей. У Херсонській області — 143 нових випадки за добу, померли дві людини.

Кожна десята людина, хвора на COVID-19, навіть після 10-денної самоізоляції може заразити коронавірусом інших. У декого вірус може зберігатися в організмі ще більше — до 68 днів.

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