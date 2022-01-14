На Донеччині завершили реконструкцію садиби Бантиша

У Комишувасі завершили реконструкцію садиби поміщика та громадського діяча Василя Бантиша. Маєток, зведений понад 130 років тому. Після смерті власника у садибі був дитячій будинок та притулок для біженців з Узбекистану. Наразі будівля – є культурною спадщиною селища. Про це журналістам Суспільного розповіла прессекретарка регіонального ландшафтного парку "Краматорський" Олександра Калє.

Перше зображення 1950-х років, фото: Коцаренко, друге зображення дитячий будинок 1958 рік, фото: Овсяннікової Перше зображення 1950-х років, фото: Коцаренко, друге зображення дитячий будинок 1958 рік, фото: Овсяннікової

Відновлені фундамент, опорні конструкції та фасад – такий вигляд після реконструкції має садиба поміщика та громадського діяча Василя Бантиша. Її історія починається ще у 19-му столітті. Останні роки будинок був в занедбаному стані.

"Ми дуже хотіли зберегти оригінальну кесонну стелю – це типове рішення для того часу, але після інженерного обстеження з’ясувалося, що це неможливо. Деревина повністю зруйнована та не придатна до експлуатації", – пояснила прессекретарка регіонального ландшафтного парку "Краматорський" Олександра Калє.

2011 рік вид до реконструкції з надбудованим повноцінним 2 поверхом, фото: Марії Гречко 2011 рік вид до реконструкції з надбудованим повноцінним 2 поверхом, фото: Марії Гречко

Краєзнавець Віктор Іванов розповів журналістам, що маєток, якому понад 130 років не є історичною пам’яткою. Точних даних про дату його забудови та місце поховання власника немає. Натомість існує легенда, що на території є родинний склеп, де похований Василь Бантиш. А ось напевне, відомо, що родина поміщика та громадського діяча з молдавського роду. На території тогочасної Харківської та Катеринославської губернії Бантиші були великими землевласниками.

"Сам маєток належав Хлоповим, великим землевласникам села Райське, що за Дружківкою. Донька, одного з Хлопових вийшла заміж за Бантиша й отримала у спадок ці землі. Згодом вона передала їх у спадок двом своїм синам Василеві та Федору. У маєтку осів Василь Бантиш", – розповідає Віктор Іванов краєзнавець.

Після смерті Василя Бантиша маєток перейшов у власність комуни "Кронштадт", а згодом, став дитячим притулком. Тепер, після реконструкції будівлі, планується, що одна з чотирьох відновлених кімнат буде присвячена історії родини Бантишів. Також краєзнавці обіцяють прокласти сюди туристичний маршрут.

Що відомо

Відновлення тривало протягом трьох років за програмою "Велике будівництво".

Точну дату зведення садиби Бантиша краєзнавцям встановити не вдалося.

Зберіглися чотири садиби, які належали Бантишам: в Криму – там розташовано санаторій, в Харківській області – там зараз музей, а також дві садиби на Донеччині.

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