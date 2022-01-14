На Донеччині завершили реконструкцію садиби Бантиша

У Комишувасі завершили реконструкцію садиби поміщика та громадського діяча Василя Бантиша. Маєток, зведений понад 130 років тому. Після смерті власника у садибі був дитячій будинок та притулок для біженців з Узбекистану. Наразі будівля – є культурною спадщиною селища. Про це журналістам Суспільного розповіла прессекретарка регіонального ландшафтного парку "Краматорський" Олександра Калє.
Відновлені фундамент, опорні конструкції та фасад – такий вигляд після реконструкції має садиба поміщика та громадського діяча Василя Бантиша. Її історія починається ще у 19-му столітті. Останні роки будинок був в занедбаному стані.
"Ми дуже хотіли зберегти оригінальну кесонну стелю – це типове рішення для того часу, але після інженерного обстеження з’ясувалося, що це неможливо. Деревина повністю зруйнована та не придатна до експлуатації", – пояснила прессекретарка регіонального ландшафтного парку "Краматорський" Олександра Калє.
Краєзнавець Віктор Іванов розповів журналістам, що маєток, якому понад 130 років не є історичною пам’яткою. Точних даних про дату його забудови та місце поховання власника немає. Натомість існує легенда, що на території є родинний склеп, де похований Василь Бантиш. А ось напевне, відомо, що родина поміщика та громадського діяча з молдавського роду. На території тогочасної Харківської та Катеринославської губернії Бантиші були великими землевласниками.
"Сам маєток належав Хлоповим, великим землевласникам села Райське, що за Дружківкою. Донька, одного з Хлопових вийшла заміж за Бантиша й отримала у спадок ці землі. Згодом вона передала їх у спадок двом своїм синам Василеві та Федору. У маєтку осів Василь Бантиш", – розповідає Віктор Іванов краєзнавець.
Після смерті Василя Бантиша маєток перейшов у власність комуни "Кронштадт", а згодом, став дитячим притулком. Тепер, після реконструкції будівлі, планується, що одна з чотирьох відновлених кімнат буде присвячена історії родини Бантишів. Також краєзнавці обіцяють прокласти сюди туристичний маршрут.
Що відомо
- Відновлення тривало протягом трьох років за програмою "Велике будівництво".
- Точну дату зведення садиби Бантиша краєзнавцям встановити не вдалося.
- Зберіглися чотири садиби, які належали Бантишам: в Криму – там розташовано санаторій, в Харківській області – там зараз музей, а також дві садиби на Донеччині.