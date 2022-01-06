За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.
Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу шпиталізовані 2028 людей, 187 — померли, 9121 — одужали. Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 людина; 3 500 914 — одужали, 96 896 — померли.
Також за даними МОЗ, щеплення проти коронавірусу за добу зробили 104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.
Епідситуація у країнах-сусідах
За даними Worldometers, станом на 6 січня:
- у Польщі виявили понад 4,1 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 98 тисяч людей, одужали — понад 3,6 млн хворих;
- у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 313 тисяч людей, видужали — понад 9,6 млн хворих;
- у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 (28 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;
- у Білорусі виявили понад 703 тисячі випадків COVID-19 (56 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 696 тисяч хворих.
- в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.
Що відомо
- За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.
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