За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу шпиталізовані 2028 людей, 187 — померли, 9121 — одужали. Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 689 291 людина; 3 500 914 — одужали, 96 896 — померли.

Також за даними МОЗ, щеплення проти коронавірусу за добу зробили 104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 6 січня:

у Польщі виявили понад 4,1 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 98 тисяч людей, одужали — понад 3,6 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,5 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 313 тисяч людей , видужали — понад 9,6 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили приблизно 1,8 млн випадків COVID-19 ( 28 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 58 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили приблизно випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 703 тисячі випадків COVID-19 ( 56 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,6 тисяч людей, видужали — 696 тисяч хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — хворих. в Угорщині виявили понад 1,2 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 39 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

За добу 4 січня COVID-19 виявили у 4571 людини, серед них — 210 дітей 112 медиків.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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