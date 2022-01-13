У Києві за добу виявили майже тисячу випадків коронавірусу — Кличко

У Києві виявили за минулу добу 997 хворих на коронавірус. Це менше, аніж напередодні. 11 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“997 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 339 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 341 972”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

556 жінок віком від 18 до 96 років;

372 чоловіки віком від 18 до 85 років;

30 дівчаток від 1 місяця до 17 років;

39 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

5 жінок від 62 до 83 років;

6 чоловіків від 61 до 83 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 хворих на коронавірус та 33 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1868 людей. Загалом коронавірус подолали 323 652 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 155, у Дарницькому – 143 та в Солом’янському районі – 133 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

У Києві за добу 11 січня виявили 1151 хворого на коронавірус. Це на 41 людину менше, ніж напередодні. 14 людей померли.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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