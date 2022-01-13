Росія та тероризм. Голова Військового комітету НАТО назвав пріоритетні загрози

Північноатлантичний альянс у якості головних загроз безпеці країн-членів розглядає дестабілізаційні дії Росії та діяльність терористичних угруповань.
Про це у коментарі Суспільному повідомив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.
"На цю мить у НАТО є можливість стримувати загрози й захищати себе. Звичайно, від будь-якої можливої загрози, але дві речі, на які зараз найбільше звертає увагу НАТО – це Росія та тероризм, терористичні угруповання", — розповів посадовець.
Він зазначив, що стримування ґрунтується, в першу чергу, у демонстрації опонентам катастрофічних наслідків їхніх дій.
"Здебільшого, коли справа доходить до стримування, це означає, що є змога переконати іншу сторону у тому, що наслідки будь-яких дій проти нас будуть гіршими для них, ніж для нас", — пояснив адмірал.
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За словами Бауера, також протилежна сторона має враховувати, що НАТО готове до застосування сили.
"Це означає, що треба бути сильними, але й заслуговувати на довіру, щоб були не тільки можливості та війська. Але щоб інша сторона була впевнена, що ви зможете використовувати їх належним чином, а це вимагає навчань. І також те, що у вас є бажання їх використати, коли до цього дійде", — додав він.
Посадовець підкреслив, що ці елементи роботи є вкрай важливими для стримування.
"І тоді, звичайно, коли відбувається щось, що вимагає захисту території, треба вміти використовувати ці можливості, війська належним чином, щоб бути ефективними", — підсумував Роб Бауер.
Що відомо
- 13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
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