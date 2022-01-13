МБК "Миколаїв" на виїзді зіграє проти "Прометея"

У рамках баскетбольної Суперліги Windrose Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" на виїзді зіграє проти спортивного клубу "Прометей" з Дніпропетровської області.
У турнірній таблиці "Миколаїв" посідає останнє, дванадцяте місце, маючи у своєму активі чотири перемоги та 18 поразок. "Прометей" перебуває на першій позиції з показниками 22 перемоги, не маючи жодної поразки.
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Матч між командами відбудеться у селищі міського типу Слобожанське 14 січня о 18:30 у спорткомплексі "Слобожанський".
Що відомо
- Команди зустрічалися між собою двічі у цьому сезоні. 31 жовтня "корабели" програли на виїзді супернику з рахунком 92:79. 14 листопада команди зіграли у Миколаєві. Тоді "Прометей" з Дніпропетровщини переграв суперника з рахунком 55:89.
- Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" дев’ятого січня на виїзді зіграв стартовий матч регулярного чемпіонату Суперліги Windrose проти "Київ-Баскету". На паркеті столичного палацу спорту "Венето-спорт" "корабели" зазнали поразки.