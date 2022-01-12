Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 12 січня долучив до співпраці асистента головного тренера. Ним став американець Терренс Мерфі.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердив пресаташе баскетбольного клубу Артем Делік.

За словами Артема Деліка, Терренс Мерфі уже працював у Миколаєві. Він повернувся і доєднався до тренерського штату.

"Миколаївським вболівальникам Терренс Мерфі уже відомий. Працював у клубі півтора сезону, упродовж 2019-2020 років", – розказав Артем Делік.

Станом на 12 січня Терренс Мерфі уже почав працювати з командою, бере участь у скаутингу, готує гравців до наступної гри, яка відбудеться 14 січня на виїзді з БК "Прометей" (м. Кам'янське Дніпропетровської області).

Що відомо

У період відсутності у Миколаєві Терренс Мерфі працював з БК "Будівельник", а потім у дитячій тренерській школі в Києві.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.