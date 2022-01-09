Стартовий матч 2022 року. МБК "Миколаїв" на виїзді поступився "Київ-Баскету"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" дев’ятого січня на виїзді зіграв стартовий матч регулярного чемпіонату Суперліги Windrose проти "Київ-Баскету". На паркеті столичного палацу спорту "Венето-спорт" "корабели" зазнали поразки.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Команда гра киян дозволила розпочати матч на їхню користь, гравці "Миколаєва" свої атаки не реалізовували. "Київ-Баскет" в першій чверті зробив ривок 21:2 та мав 15 очок переваги. Перед великою перервою кияни вели вже +23.

У другій половині матчу, в третій чверті, "Київ-Баскет" вів з перевагою в 30 очок. Ковальов, який грав у захисті, відзначився декількома блокшотами.

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Фото: Федерація баскетболу України "Миколаїв" зіграв проти "Київ-Баскету"

Фінальний рахунок — 96:61.

Найкращим гравцем матчу став Джефф Гаррет з команди "Київ-Баскету", який набрав десять очок, зробив 11 підбирань, три передачі та один блокшот.

МБК "Миколаїв" програв свій дев’ятий матч поспіль у Суперлізі Windrose. Наступну гру "корабели" знову зіграють на виїзді: 14 січня проти БК "Прометей".

Що відомо

До першої гри 2022 року "Київ-Баскет" мав 14 перемог та сім поразок. Перебуває на третій позиції в турнірній таблиці. "Корабели" посідають останню позицію, у них чотири перемоги та 17 поразок.

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