У столиці за добу зафіксували 1151 новий випадок коронавірусу

У Києві за добу 11 січня виявили 1151 хворого на коронавірус. Це на 41 людину менше, ніж напередодні. 14 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“1151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 14 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8328 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 340 975”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

640 жінок віком від 18 до 93 років;

558 чоловіків віком від 18 до 89 років;

24 дівчинки від 6 місяців до 17 років;

29 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед тих, хто померли:

8 жінок від 66 до 86 років;

6 чоловіків від 37 до 70 років.

До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 28 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 2299 людей. Загалом коронавірус подолали 321 784 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 163, у Дніпровському – 157 та в Шевченківському районі – 154 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

У Києві за добу 10 січня виявили 1192 підтверджених випадки коронавірусу. Це майже втричі більше, ніж напередодні. 12 людей померли.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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