За минулу добу, 12 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 362 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 19 людей. Ще 367 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 244 171 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 232 635 мешканців області. Померли 8 992 людини.

Що відомо

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

- Попит на неї зростає щодня. Як у Дніпрі вакцинують бустерною дозою від COVID-19

- В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу за добу — МОЗ

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро