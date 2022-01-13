За минулу добу, 12 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 362 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 19 людей. Ще 367 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 244 171 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Подолали хворобу 232 635 мешканців області. Померли 8 992 людини.
Що відомо
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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