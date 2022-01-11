Попит на неї зростає щодня. Як у Дніпрі вакцинують бустерною дозою від COVID-19

На Дніпропетровщині триває вакцинація від COVID-19. За словами виконувачки обов'язків департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторії Кулик, на сьогодні бустерну дозу вакцини від короновірусної інфекції отримали 7 тис 150 людей.

У лікарні імені Мечникова щепилися 200 медиків

Як повідомив генеральний директор обласної клінічної лікарні Мечникова Сергій Риженко, імунізувалося близько 200 співробітників лікарні, їх щепили вакциною Comirnaty від Pfizer.

Старша медсестра гінекологічного відділення Тамара Ромашко каже: півроку тому також щепилася цією вакциною. Жодних ускладнень після цього не мала, на COVID-19 не хворіла.

Суспільне Дніпро Вакциновані медики

Найбільше вакцинується молодь та люди середнього віку

В обласному центрі вакцинації бустерну дозу з 6 січня отримали майже 300 людей. За словами керівника центру Олександра Родинського, попит на неї зростає щодня. Найбільша кількість тих, хто вакцинується – це молодь та люди середнього віку, але досить багато і літніх людей, які зрозуміли, що це їхній захист.

Дніпрянин Ігор Щупак працює у музеї та постійно контактує з людьми. Чоловік говорить: одразу ж, як пройшов піврічний термін після щеплення, вакцинувався бустерною дозою.

«Я відразу пішов за бустерною дозою, тому що спілкуюсь з людьми та маю турбуватися про власне здоров’я, здоров’я родини і тих людей з яким спілкуюсь. Ходити в масці, так само як і вакцинуватись – це, очевидно, сучасні норми нашого життя», - розповідає дніпрянин.

Вікторія Кулик каже: бустерна доза здійснюється ревакцинацією лише мРНК-вакцинами, а це Moderna і Pfizer.

За її словами, зараз є понад 380 тисяч доз вакцин. Нині в області вакциновано понад 53% дорослого населення. Це найбільший показник в Україні.

Що відомо

З 6 січня, згідно з наказом МОЗ, бустерна доза вакцини від коронавірусної інфекції доступна для всіх щеплених віком від 18 років.

Бустерну дозу можна колоти після 6 місяців від введення другої дози вакцини.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, максимальний проміжок часу між другою та бустерною дозою - 9 місяців.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті щеплення. Усього в Дніпропетровській області працює 33 центри масової вакцинації, 208 амбулаторних пунктів та 120 мобільних бригад.

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