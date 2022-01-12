Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі каже, що 13 січня особисто прийде до суду, де розглядається справа про його нібито незаконний перетин кордону. Про це він заявив у Facebook.
"Лисиця викликала як свідка власного хвоста" — ось такі справи з цією "владою" та її судом. Завтра (13 січня — ред.) я прийду до "суду" і скажу те, що повинен сказати. Зустрінемось 13-го (січня — ред.) о 13:00", — написав політик.
Приводом до посту Саакашвілі стало оголошення вироку у справі засновників найбільшого в Грузії "Ті-бі-сі банку" Мамукі Хазарадзе, Бадрі Джапарідзе й Автанділа Церетелі. Їх звинувачували у відмиванні близько 17 мільйонів доларів у 2008 році. Чоловікам загрожує до семи років ув’язнення.
Паралельно Хазарадзе разом із Джапарідзе є співзасновником опозиційної політичної партії "Лело", яка пройшла в парламент у 2020 році. Усі троє фігурантів вважають справу політично вмотивованою. 10 січня суд Тбілісі визнав їх винними, але постановив відпустити їх під заставу й скасувати обмеження на виїзд за кордон.
Що стосується самого Саакашвілі, то наразі у Тбілісі розглядається справа про незаконний перетин ним кордону в жовтні 2021 року. Досі політик не брав участі в засіданнях, посилаючись на слабкий стан здоров’я через голодування.
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Що відомо
- 1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні. Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили справу про незаконний перетин грузинського кордону.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. При цьому Зеленський розповів, що був здивований тим, що Саакашвілі поїхав до Грузії, адже в Україні він очолює Виконавчий комітет реформ при Офісі президента. Водночас МЗС Грузії заявило, що Грузія не проводила переговорів з Україною щодо екстрадиції Саакашвілі.
- У ніч 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.
- Місцеві вибори у Грузії завершилися поразкою "Єдиного національного руху" Саакашвілі. Його партія виграла лише в одному муніципалітеті з 15-ти.
Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації.
Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині політик очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.
На батьківщині Саакашвілі заочно засуджений: до трьох років позбавлення волі — за перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані, і до шести років позбавлення волі — за побиття у 2005 році депутата Валерія Гелашвілі.
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