Тбіліський міський суд 11 січня скасував штраф, накладений на міністерство юстиції, за розголошення персональних даних колишнього президента країни. Йдеться про відео, опубліковане на початку грудня 2021 року, на якому Міхеіла Саакашвілі етапували з в’язниці до тюремної лікарні.
На початку грудня міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба були визнані винними у незаконній публікації особистої інформації про Міхеіла Саакашвілі, повідомляє видання Грузия Online. Позови проти обох відомств подала до Тбіліського міського суду Служба державного інспектора. Внаслідок цього на міністерство юстиції було накладено штраф.
Натомість 11 січня штраф скасували. У Службі державного інспектора заявили, що мають намір оскаржувати це рішення.
Раніше публікацію відео переведення Саакашвілі до лікарні засудив посол ЄС у Грузії Карл Харцель. Тоді він заявив, що у центрі уваги має бути здоров'я Саакашвілі, натомість поширення відео з в'язниці не відповідає цій цілі.
Що відомо
- 1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні.
- Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили нову справу — незаконний перетин грузинського кордону.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. При цьому Зеленський розповів, що був здивований тим, що Саакашвілі поїхав до Грузії, адже в Україні він очолює Виконавчий комітет реформ при Офісі президента. Водночас МЗС Грузії заявило, що Грузія не проводила переговорів з Україною щодо екстрадиції Саакашвілі.
- 14 листопада особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що політик дуже ослаб та вперше не зміг піднятися з ліжка. До Саакашвілі приїхала Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, однак їй відмовили у відвіданні експрезидента Грузії.
- У ніч 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.
- Місцеві вибори у Грузії завершилися поразкою "Єдиного національного руху" Саакашвілі. Його партія виграла лише в одному муніципалітеті з 15-ти.
- 30 січня народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що Саакашвілі вивезли зі шпиталю в Горі та перевезли до в'язниці.
- 31 січня 2021 року адвокат Саакашвілі заявив, що колишній президент знаходиться у "тяжкому стані" та не можу вживати їжу
Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині політик очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.
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