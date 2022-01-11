Тбіліський міський суд 11 січня скасував штраф, накладений на міністерство юстиції, за розголошення персональних даних колишнього президента країни. Йдеться про відео, опубліковане на початку грудня 2021 року, на якому Міхеіла Саакашвілі етапували з в’язниці до тюремної лікарні.

На початку грудня міністерство юстиції Грузії та Спеціальна пенітенціарна служба були визнані винними у незаконній публікації особистої інформації про Міхеіла Саакашвілі, повідомляє видання Грузия Online. Позови проти обох відомств подала до Тбіліського міського суду Служба державного інспектора. Внаслідок цього на міністерство юстиції було накладено штраф.

Натомість 11 січня штраф скасували. У Службі державного інспектора заявили, що мають намір оскаржувати це рішення.

Раніше публікацію відео переведення Саакашвілі до лікарні засудив посол ЄС у Грузії Карл Харцель. Тоді він заявив, що у центрі уваги має бути здоров'я Саакашвілі, натомість поширення відео з в'язниці не відповідає цій цілі.

Що відомо

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині політик очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.

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