Саакашвілі у тяжкому стані та практично не може вживати їжу – адвокат

Міхеіл Саакашвілі знаходиться у вадкому стані та не може вживати їжу. До нього у в’язницю не пускають особистого лікаря.

Про це виданню "Грузия Online" 31 грудня повідомив адвокат Саакашвілі Шота Тутберидзе.

За словами адвоката, колишній президент Грузії Саакашвілі не закінчив курс реабілітації після завершення голодування. Наразі він практично не може вживати їжу. Наразі його вага менша ніж була після завершення голодування.

"Стан здоров’я, природно, за цих умов не покращиться і залишається як і раніше тяжким. Він практично не може вживати їжу, курс його лікування не завершений. Також складними є його медичні показники за всіма аспектами", – повідомив адвокат.

Тутберидзе також заявив, що права ув’язненого Саакашвілі порушуються, оскільки йому обмежили спілкування з адвокатами – заборонили обмін листами.

Колишнього президента Грузії Саакашвілі перевезли з лікарні до в'язниці вночі 30 грудня.

Що відомо

1 жовтня 2021 року вперше за вісім років колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув з України до Грузії. Своє рішення політик пояснив тим, що "хоче захищати волевиявлення громадян" на місцевих виборах в країні.

Увечері того ж дня його затримали і доправили до в'язниці у місті Руставі. Після цього політик оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили нову справу — незаконний перетин грузинського кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повертатиме Саакашвілі, адже він має українське громадянство. При цьому Зеленський розповів, що був здивований тим, що Саакашвілі поїхав до Грузії, адже в Україні він очолює Виконавчий комітет реформ при Офісі президента. Водночас МЗС Грузії заявило, що Грузія не проводила переговорів з Україною щодо екстрадиції Саакашвілі.

14 листопада особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що політик дуже ослаб та вперше не зміг піднятися з ліжка. До Саакашвілі приїхала Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, однак їй відмовили у відвіданні експрезидента Грузії.

У ніч 20 листопада Саакашвілі доправили у військовий шпиталь у місті Горі. Після цього політик погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів, та почав харчуватися за спеціальною схемою.

Місцеві вибори у Грузії завершилися поразкою "Єдиного національного руху" Саакашвілі. Його партія виграла лише в одному муніципалітеті з 15-ти.

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках. У 2013 році він виїхав із країни. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи, зокрема, заочно засуджено до ув'язнення. 2015 року Саакашвілі отримав українське громадянство і став головою Одеської обласної держадміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку, а у липні 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. У травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Нині політик очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ України.

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