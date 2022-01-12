Десятирічного хлопця, який отримав опіки 50% поверхні тіла, з Гайворона привезли в обласну дитячу лікарню, що у Кропивницькому. Везли реанімобілем 3,5 години. Суспільне дізнавалось, в якому стані хлопець, як та де його лікуватимуть.

12 січня о 15:00 лікар та водій реанімобіля завезли хлопця у приймальне відділення обласної дитячої лікарні. Дитину супроводжувала мама.

Суспільне: Кропивницький

Хлопця лікуватимуть у відділенні анестезіології, сказав його завідувач Андрій Гутарєв. З його слів, на 10% поверхні тіла дитини опіки глибокі: ”Дитина – у важкому стані, з перебігом опікової хвороби. Є загроза для життя. Прогнози у такому стані ніхто не робить”.

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За словами лікаря, найбільше обпечені тулуб, руки й ноги хлопця: ”Будемо спільно з опіковими хірургами думати над тактикою лікування”.

Вночі 11 січня в Гайвороні дитину оперувала завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака: ”Робили раннє оперативне лікування, яке дозволяє максимально забрати тканини, які постраждали. Це дозволяє зменшити інтоксикацію і збільшити шанси вижити. На 12 січня запланована перев’язка, далі – визначатимемо подальшу тактику, в залежності від того, в якому стані рани”.

Зі слів лікарки, робити прогнози щодо того, скільки дитина пробуде в лікарні, рано.

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